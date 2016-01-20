Чебоксары, 20 января, 2016, 13:42 — ИА Регнум. 29 января в Чебоксарах состоится кинофестиваль, где покажут три документальных фильма из цикла «Успешные сироты: на ринге жизни». «Это проект, рассказывающий об уникальных людях, которые через преодоление невероятного количества сложностей смогли достичь успехов в своей жизни. Каждый герой — выпускник детского дома», — сообщил ИА REGNUM глава Ассоциации замещающих семей Чувашии Тахир Миджапаров.

ИА REGNUM С выставки детских рисунков в Чебоксарах

Задача проекта благотворительного фонда «Арифметика добра» — показать выпускникам детских домов, сиротам и педагогам, что успех возможен. «Это знакомство с личностью, жизнью, путем преодоления и достижения успеха, точками опоры, которые позволили героям фильмов выстоять и найти себя», — говорит председатель Ассоциации замещающих семей Чувашии. По его словам, только порядка 10% выпускников детдомов становятся успешными членами общества, 90% утрачивают свое социальное положение в обществе, часто становятся бездомными и безработными практически сразу после выпуска.

«Все герои — это разные примеры, взрослые и молодые, спортсмены, общественные деятели, просто люди, у которых есть обычные для большинства, но редкие для сирот составляющие нормальной жизни. Каждый фильм — это обращение от первого лица, многослойный контент, затрагивающий разные сферы жизни: семья, дети, отношения с кровными родителями и родственниками, прощение, принятие себя, поиск профессии, образование, спорт, трудности детства, друзья, общество, вера, счастье, благодарность и другие», — рассказывает Тахир Миджапаров.

В числе героев документальных фильмов — победительница паралимпийских соревнований Светлана Коновалова, талантливый футболист Алексей Скворцов, а также родившиеся без ног и брошенные родителями Виктор Кочкин и Даниил Анастасьин, ставшие артистами и победителями шоу «Минута славы».

Жители Чувашии смогут первыми увидеть фильмы до их показа в других городах и регионах России, познакомиться с героями, создателями картины — автором проекта, известным общественным деятелем и выпускником советского детского дома Александром Гезаловым и режиссером-документалистом Алексеем Шамраевым. В рамках проекта «Успешные сироты: на ринге жизни» снято пять фильмов.

Напомним, что в Чувашии 94,5% сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях (в 2010 году — 80,6%).