Киев, 20 января, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Транзит российского газа через территорию Украины в ЕС за период с 1 по 18 января 2016 года увеличился на 42% по сравнению этим же периодом 2015 года. Такую статистику приводит пресс-служба государственной компании «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

portal-kultura.ru Нафтогаз. Вентель

Сообщается, что в абсолютных величинах транзит составил 3,7 млрд кубометров топлива.

Также в украинской госкомпании отмечают, что на утро 20 января суточный объем транспортировки газа через территорию Украины составляет 217 млн кубометров — это на 60% больше показателей в аналогичный день 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве заявляют, что на Украине в настоящий момент введена система «отношений и тарификации в сфере транспортировки газа», что соответствует правилам Евросоюза, вместо ранее действовавшего «транзита», которого теперь якобы нет в принципе.

Как заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, новая система отношений в транспортировке газа «касается не только «Газпрома», но и любой компании, которая желает транспортировать газ по украинской территории» ‑ и эта транспортировка будет происходить по европейским правилам и европейским ценам.

При этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин уточнил, что Киев в одностороннем порядке повысил на 50% стоимость услуги по транзиту газа в ЕС для компании «Газпром». По его данным, отныне будет использоваться тариф $4,5 на каждые 100 км транспортировки.