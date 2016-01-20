Чебоксары, 20 января, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Новый год в Чувашии начался с выявления очередных подпольных казино, на этот раз — организованных предпринимателем из Марий Эл. По данным следствия, один из салонов правоохранителями закрывался трижды, затем злоумышленник вновь организовывал здесь азартные игры, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

nevseoboi.com.ua Игорный стол

По версии следствия, с июня по январь 2016 года действовали подпольные игорные салоны по двум адресам на территории Калининского района Чебоксар, где азартные игры проводились с использованием интернета.

«При этом одну и ту же точку, расположенную в помещении одного из торговых домов, правоохранители закрывали трижды, и злоумышленник каждый раз заново оборудовал помещение компьютерной техникой и вновь открывал там подпольное игорное заведение. Это может свидетельствовать о немалом доходе, который приносил преступный бизнес», — сказал Олег Дмитриев.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено пять уголовных дел по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, изъято около 40 единиц компьютерной техники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе размер полученного дохода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Чувашии была осуждена преступная группа, организовавшая в республике сеть подпольных казино. Перед судом предстали двое чебоксарцев, житель татарской Елабуги и жительница марийского Козьмодемьянска. Весной 2014 члены ОПГ создали в Чебоксарах сеть подпольных игровых салонов, состоящую из восьми «точек». Здесь было установлено 116 компьютеров, подобран персонал. До момента пресечения противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов (в декабре 2014 года) обвиняемые получили более 23,7 млн рублей незаконного дохода.

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В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении другой ОПГ, обвиняемой в организации нелегальных казино в Чувашии. В числе обвиняемых проходит Герой России Евгений Борисов и бывший начальник отдела полиции № 4 в Чебоксарах. В августе был вынесен приговор одному из членов преступной группы, заключившего досудебное соглашение.

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