Москва, 20 января, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Курс доллара 20 января на торгах ММВБ составил 79,41 рубля по данным на 10:18 мск, передает корреспондент ИА REGNUM. По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, не исключено повторение рыночной паники начала 2015 года, а российская валюта скоро может пробить отметку в 85 рублей за доллар.

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«Российская валюта продолжает дисконтировать понижательный тренд стоимости нефти. Поскольку участники рынка всерьез обеспокоены вчерашним прогнозом МЭА о возможности резкого повышении предложения нефти уже в 1-м квартале 2016 года, давление на нефть сохраняется», — отметил Деев.

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Эксперт прогнозирует всплеск интереса к обмену валюты у обычного населения, несмотря на растущий курс доллара. «Учитывая, что пара рубль/доллар уже вплотную подошла к мощнейшему уровню сопротивления в 80 рублей против доллара, спекулянты готовятся к повторению сценария начала прошлого года, когда обновление локального хая (то есть точки максимума для заданного интервала времени) спровоцировало рыночную панику и всплеск интереса к конверсионным сделкам со стороны обычного населения. Полагаю, подобные риски оправданы, а значит, после пробоя уровня 80 очень быстро может возникнуть котировка и 85,00», — считает Деев.

Ранее стало известно, что Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует дальнейшее падение цен на нефть в связи с выходом на рынок Ирана и замедлением темпов роста спроса на сырье, отмечается в ежемесячном обзоре агентства. Если в прошлом году спрос на нефть увеличивался на 1,7 млн баррелей в сутки, то в 2016 году, по прогнозам МЭА, он будет расти только на 1,2 млн баррелей в сутки.