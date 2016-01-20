Москва, 20 января, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Общественный совет при президенте Армении выступил с заявлением в связи с нашумевшим в Армении интервью патриарха Московского и Всея Руси Кирилла от 7 января, где он оценил положение христиан в Османской империи лучше, чем нынешнее их положение на Ближнем Востоке.

patriarchia.ru Патриарх Кирилл и Католикос всех армян Гарегин II у мемориала жертвам Геноцида армян «Цицернакаберд» в Ереване

Выражая свое уважение к патриарху Кириллу, Общественный совет Армении все же считает, что заявления Кирилла вызвали недоумение у некогда проживающих в составе империи христианских народов, и считает уместным напомнить определенные моменты из истории Османской империи. Совет, в частности, заявляет: «Патриарх Кирилл в качестве отрицательного примера взаимодействия христианской и мусульманской цивилизаций приводит факт завоевания мусульманами христианской Византии, «забывая» при этом отметить этническое происхождение этих магометан. Византия была завоевана турками-османами, в результате чего и была создана Османская империя».

Общественный совет Армении считает, что в последние годы в России и в других странах Турция пытается сформировать романтический образ Османской империи, представляя ее толерантным государством, уважительно относящимся к правам и требованиям своих национальных меньшинств.

«К сожалению, лоббистская деятельность Турции повлияла и на некоторых представителей российских академических кругов. Нет необходимости в очередной раз напомнить о кровавых страницах османской истории, оставившей незаживающие шрамы на Балканах, Кавказе и Ближнем Востоке. За период своего существования Османская империя вела кровавые войны с соседними странами, завоевывала и теряла территории, опустошая огромные территории и сотнями тысяч уничтожая представителей коренных народов», — говорится в заявлении. Далее добавлено, что Османская империя была, а современная Турция и сегодня остается геополитическим противником России, свидетельством чего являются последние события в Сирии.

Общественный совет Армении уверен, что неудачный пример толерантного сосуществования христиан и мусульман в Османской империи патриарха Кирилла является ошибкой(дословно — промах — ИА REGNUM), далекой от правды и справедливости.

Напомним, что в рождественском интервью телеканалу«Россия» патриарх Кирилл говорил о ситуации на Ближнем Востоке, об отношениях христиан и мусульман. По его словам, в Сирии, Ираке и других местах христиане оказались в крайне сложном положении. «Отношения христиан и мусульман никогда не были безоблачными, были случаи насильственной исламизации, завоевания христианских земель, но, если не учитывать военные действия, которые всегда сопровождались потерями что с той, что с этой стороны, в исламском мире никогда ничего подобного нынешним событиям не было», — сказал патриарх. Он привел в пример Османскую империю. «Возьмем, к примеру, турецкую, Османскую империю, да, там были христианские меньшинства, но их не уничтожали», — заявил он.

11 января официальный Эчмиадзин обратился за разъяснениями в Московский патриархат, на что последовал ответ руководителя пресс-службы Патриарха Московского и Всея Руси священника Александр Волкова. Он заявил, что позиция Русской Православной Церкви по вопросу Геноцида армян остается неизменной.

«Святейший Патриарх Кирилл говорил об ужасающем и беспрецедентном положении христиан в Сирии и Ираке в последние годы. В этом контексте Святейший привел пример историю Османской империи, где были такие периоды, когда вводившийся порядок обеспечивал относительную безопасность и стабильность в жизни религиозных меньшинств. Отсутствие такого порядка всегда, как в Османской империи 100 лет назад, так и в современных Ираке, Сирии, Ливии приводит к трагическому развитию событий. Именно поэтому мы называем современные события геноцидом. Позиция нашей Церкви по вопросу Геноцида армян многократно ясно выражалась в многочисленных официальных заявлениях и посланиях Патриарха. Ярким свидетельством нашей позиции является участие Русской Православной Церкви на самом высоком уровне в важных событиях жизни Армянской Апостольской Церкви. Позиция Русской Церкви остается неизменной, мы всегда открыто публично отстаивали и продолжим отстаивать эту позицию на международных, межхристианских и межрелигиозных площадках», — сказано в комментарии Волкова.