Москва, 20 января, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Китай является второй экономикой мира после США. В последние 20 лет Поднебесная стремительно развивалась и была одним из основных локомотивов глобального роста, ежегодна наращивая темпы, иногда до 10% ВВП. Соответственно страна оказывала существенное влияние на решение основных международных вопросов. Но в последние два года в Китае наблюдается постепенное замедление темпов роста национальной экономики, что очень сильно беспокоит инвесторов. Так, по официальным данным КНР, в 2016 году ожидается некоторое снижение темпов — до 6,9% ВВП с уровня 7%. Впрочем, многие эксперты считают, что официальной статистики нет оснований доверять, поскольку китайцы иногда склонны к излишнему оптимизму, но в тоже время никто толком не знает реальные возможности и перспективы экономики КНР. Экспертные оценки происходящих событий слишком сильно разнятся. Об этом заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные Национального статистического бюро КНР о снижении роста экономики в стране.

www.rea.ru Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Глазунов

«Что же на самом деле происходит с экономикой в этой крупнейшей азиатской державе. Начнем с того, что подводя итоги 2015 года, эксперты пришли к следующему выводу: состояние китайской экономики остается пока стабильным, но рост резко снизился. Причем, процесс рецессии продлится до 2020 года и связан с переходом на новую модель развития, в которой акцент смещается с производства и инвестиций в сторону инноваций. Если раньше Поднебесная делала ставку на промышленное производство, то в последние годы руководство Китая отдает приоритет развитию сферы услуг и внутреннего потребления. Впрочем, председатель КНР Си Цзиньпин и не пытался скрывать, что экономика КНР может замедлится в росте, поскольку решает задачи по перенастройке экономической модели. Уже к концу 2015 года Китай создал более 13 млн новых рабочих мест и все благодаря быстро развивающемуся сектору оказания услуг. И сейчас эта сфера занимает 60% экономического роста. За последнее время жители Поднебесной стали больше приобретать ювелирные украшения из золота и серебра, мебель, бытовую технику и автомобили», — сказал эксперт.

«Но, с другой стороны, переход на новую модель снизил темпы роста экономики Китая и его положение усугубляется тем, что Пекин создал слишком много заводов и фабрик, которые вскоре придется закрыть. А процесс переориентации на внутренний рынок пока отстает от заявленных КНР темпов роста. Основными негативными факторами для китайской экономики также являются: во-первых, снижение инвестиций и ослабление экспорта; во-вторых, высокий уровень государственной задолженности; в-третьих, наличие избыточных производственных мощностей. Кроме этого, наблюдается рост банкротства компаний, а доля проблемных кредитов в банковском секторе КНР становится угрожающей. И вполне возможно, что худшее для китайской экономики еще впереди», — высказал свое мнение Глазунов.

«Но пока полноценного кризиса в Поднебесной не наблюдается. Экономика КНР способна сам себя обеспечить всем необходимым. Страна успешно развивает образовательную сферу, растет импорт технологий. В КНР сосредоточена большая часть валютных запасов мира. Но это является слабым утешением для инвесторов, которые рассчитывали заработать на китайском рынке. Во многом экономическая ситуация в КНР отличается непредсказуемостью и неопределенностью. Так или иначе, в ближайшее время в Поднебесной ожидается очень много важных событий, и все эти события будут оказывать значительное влияние на мировые финансовые рынки», — резюмировал эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным Национального статистического бюро КНР, рост экономики Китая в 2015 году оказался самым низким за 25 лет. Темпы роста ВВП снизились до минимума с 1990 года и составили 6,9% против 7,3% в 2014 году. Эксперты связывают это с «вялым» внутренним и внешним спросом. Но власти КНР не разделяют пессимизма аналитиков. По их мнению, замедление экономического роста Китая — это«новая норма», которая подразумевает качественное развитие, а не быстрые темпы процесса.