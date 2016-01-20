Ростов-на-Дону, 20 января, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Сегодня, 20 января, стало известно о задержании трех девушек, которые готовили теракт на территории Донского региона. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию, предоставленную в силовых структурах, с задержанными работают дознаватели. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт». Другие подробности операции не уточняются.

susanin.udm.ru Арест

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные в Ростове-на-Дону были задержаны три девушки, подозреваемые в подготовке теракта на территории торговых центров. В съемном флигеле, где проживали задержанные, были обнаружены книги, предположительно экстремистской направленности, а также вещество пластичной структуры, похожее на гексоген. Кроме того, изучаются данные компьютеров, принадлежащих 20-летней Виктории С. из Ставропольского края, 21-летней Татьяне К. из Ростовской области и 25-летней Наталье Г. Из Казахстана.

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Напомним, что сообщения о предотвращении терактов на территории Ростовской области участились в конце прошлого года. Так, в декабре силовики задержали гражданина Украины. Юноша планировал устроить взрыв в донской столице, а затем устроить самоподрыв в Москве. Для этих целей он изготовил своими руками бомбу, равную по силе взрыва гранате Ф-1. Позже ряд СМИ сообщил о розыске молодой жительницы Ростовской области Ойгуль М., которая могла вступить в преступную группировку и совершить теракт.