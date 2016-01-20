Владивосток, 20 января, 2016, 11:15 — ИА Регнум. В Приморском сафари-парке 20 января появится новый обитатель — дальневосточный леопард из пражского зоопарка, сообщает пресс-служба парка.

picsfab.com Дальневосточный леопард

Несколько лет назад Приморский сафари-парк стал участником Европейской программы по размножению дальневосточного или амурского леопарда. В России эти животные водятся только на территории Приморского края, однако никогда раньше их не содержали в зверинцах.

Самца дальневосточного леопарда поселят в вольере по соседству с подружившимися тигром Амуром и козлом Тимуром. Леопард родился в Чехии, в Пражском зоопарке. Предполагается, что скоро в парке появится и самка дальневосточного леопарда, ее привезут из зоопарка Швеции.