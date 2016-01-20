Варшава, 20 января, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Вацлав Радзивинович — московский корреспондент издания Gazeta Wyborcza, который был лишён аккредитации в России, заявил, что официальный представитель МИД России Мария Захарова «сделала ему больно».

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В материале для Gazeta Wyborcza, обзор которого предоставлен ИноТВ, он заявил, что давно был готов к «такому исходу».

С Марией Захаровой журналист неожиданно встретился в конце 2015 г. в студии «Эха Москвы».

«Я признаюсь, что она на меня произвела впечатление. Она посвятила вечер тому, чтобы защищать Свиридова и правоту своего ведомства. Она меня не убедила», — сказал он.

«Но одним аргументом она в меня метко попала. Она сказала, что для своих у меня нулевая ценность. Потому что моя страна меня не защищает. Польский МИД ограничился лишь дежурным сообщением. И от этого как раз стало больно», — резюмировал польский журналист.

18 декабря в МИД РФ сообщили, что Вацлав Радзивинович, которому объявлено решение о лишении аккредитации, должен покинуть Россию в течение месяца. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лишение аккредитации Вацлава Радзивиновича вынужденной мерой, подчеркнув, что за границе должны понимать последствия гонений на сотрудников российских СМИ.

Решение России стало ответом на то, что МИД Польши 24 октября 2014 г. аннулировал журналистскую аккредитацию внештатного корреспондента МИА«Россия сегодня» Леонида Свиридова. Его аккредитация ежегодно продлевалась в МИД Польши, однако по неизвестным причинам в октябре 2014 г. Агентство внутренней безопасности выступило с представлением в МИД Польши о ее аннулировании.

Следом польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство.