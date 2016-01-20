Астрахань, 20 января, 2016, 11:02 — ИА Регнум. В Астраханской области в новом жилье взамен ветхого и аварийного нуждаются пять тысяч человек. Общая площадь признанных на сегодня аварийными домов составляет более 72,9 тысячи кв. метров. На переселение граждан, по подсчётам экспертов, потребуется свыше 2,1 млрд рублей. Федеральный лимит Фонда для региона при этом составляет 1,097 млрд рублей. Такая информация была озвучена накануне на заседании регионального правительства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе председателя правительства области 20 января.

fondgkh.ru Новые дома для переселенцев из аварийного жилья в Астраханской области

В ходе заседания вице-губернатор Константин Маркелов дал поручение министру строительства и дорожного хозяйства Равилю Умерову проработать план совместных действий с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Он напомним, что в прошлом году с председателем наблюдательного совета Фонда Сергеем Степашиным и генеральным директором Фонда Константином Цициным уже обсуждались обязательства Фонда перед Астраханской областью.

«Они подтвердили, что всё будет исполнено в полном объёме, так что поручаю вам лично проконтролировать выполнение программы по переселению, вся документация по ветхим и аварийным домам должна быть приведена в порядок, объём федеральной финансовой поддержки не должен быть уменьшен», — заявил премьер.

Равиль Умеров в свою очередь доложил, что министерство строительства держит этот вопрос под контролем. Всего до конца 2016 года в рамках программы планируется переселить 4 648 человек из 1,7 тыс. квартир. На сегодняшний день новое жильё уже предоставлено 1 296 гражданам.

В конце прошлого года счастливыми новоселами по программе переселения граждан из аварийного жилья стали 43 семьи в селе Началово Астраханской области. Люди получили ключи от квартир в новых трехэтажных домах в микрорайоне«Победа». Эти дома в начале ноября прошлого года проинспектировали специалисты Фонда ЖКХ. Недостатков качества строительства выявлено не было, жалоб от жильцов не поступало. В рамках реализации первого этапа программы в микрорайоне«Победа» для 206 переселенцев из аварийного жилья в селах Началово, Фунтово, Килинчи, Пойменный, Карагали и Бирюковка приобретены 60 квартир. Расселены и снесены 13 аварийных домов. До конца 2017 года в Приволжском районе будут переселены еще 170 семей.

В целом же по Астраханской области до конца 2017 года планируется предоставить новые квартиры пяти тысячам человек, проживающим в аварийном жилье.

Добавим, что в регионе в прошлом году ввод жилья в эксплуатацию, по предварительной информации муниципальных образований, снизился до 93% и составил 578,939 тысяч кв. метров жилья. Меньше стали строить индивидуального жилья— 374,382 тысячи кв. м(или 89% к аналогичному периоду прошлого года), а вот объемы многоквартирного жилья немного возросли 204,557 тысячи кв. м(101% к аналогичному периоду 2014 года). Положительная динамика ввода объектов жилищного назначения по сравнению с 2014 годом сложилась в следующих районах: Володарском(в 2 раза); Енотаевском(106%); Камызякском(111%); Наримановском(118%); Приволжском(108%).

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