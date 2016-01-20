Москва, 20 января, 2016, 10:48 — ИА Регнум. 80 рублей за доллар является именно той самой психологической отметкой, преодолеть которую не даст ни ЦБ РФ, ни правительство РФ, уверен эксперт-аналитик MFX Broker Антон Краско. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 20 января, комментируя объявленный Bloomberg порог курса доллара, при котором ЦБ РФ возобновит интервенции.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

По его словам, при курсе более 80 рублей за доллар вероятно увеличение инфляционных ожиданий. «Это, с одной стороны, вынудит правительство увеличить социальные расходы, и таким образом позитивный эффект для бюджета от девальвации рубля будет фактически нивелирован(как показал опыт 2014−2015 гг.). С другой стороны, у ЦБ в этом случае будут связаны руки по смягчению денежно-кредитной политики, из-за чего долгожданный рост экономики может произойти не ранее чем в 4-м квартале. При этом общий годовой рост ВВП будет отныне ожидаться лишь в 2017 году, причем значительно меньшими темпами, чем ожидалось ранее», — пояснил Краско.

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Он считает, что в этой связи наиболее рациональным решением была бы действительно поддержка курса рубля при помощи валютных интервенций.

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик ГК EXNESS Сергей Кочергин, уже в ближайшее время ЦБ и экспортёры помогут рублю.

«Российской валюте в последнее время приходится работать на нескольких фронтах и ожидать сюрпризов со стороны Китая и США, новостей с Ближнего Востока и так далее. Все это не вызывает удивления по мере развития интеграционных процессов во всем мире. Стабилизирующее воздействие на рубль в 1-м квартале 2016 года окажет традиционно высокий счет текущих операций платежного баланса РФ», — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что при нахождении цен на нефть в диапазоне 25−30 долларов за баррель доллар будет консолидироваться между 80 и 75 рублями. « Действия Ц Б РФ , который вчера снизил объем предоставления рублевой ликвидности на аукционе РЕПО с 840 млрд до 620 млрд рублей, уберегут рубль от серьезных распродаж. В ближайшие торговые сессии поддержку рублю окажут российские экспортёры», — добавил Кочергин.

Напомним, что эксперты Bloomberg назвали порог курса доллара для начала интервенций ЦБ. По мнению большинства из них, это отметка в 90 рублей за доллар. Однако два экономиста из числа опрошенных считают, что вливания могут возобновиться при курсе 80 рублей за доллар.

Добавим, что на 10:18 мск 20 января курс доллара на торгах ММВБ уже составил 79,41 рубля.

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