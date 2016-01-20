Веллингтон, 20 января, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Сотрудники таможни в аэропорту Веллингтона задержали мужчину, пытавшегося ввести на территорию Новой Зеландии 1,5 кг метамфетамина.

zavisimostinet.com Кристаллы метамфетамина

Представитель новозеландской таможенной службы Морис О’Брайен сообщил, что в среду в столичном аэропорту был задержан 49-летний мужчина, пытавшийся провезти 1,5 кг метамфетамина в двух ортопедических подушках для шеи. Стоимость изъятого наркотического вещества превышает сумму в 1,5 млн новозеландских долларов ($ 957 тыс.), пишет«Сянган синьвэнь».

Мужчина прилетел в Веллингтон из Гонконга. В настоящий момент он задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Согласно местному законодательству, контрабандисту грозит пожизненное заключение.