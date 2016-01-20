Вашингтон, 20 января, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Сегодня состоялась премьера трейлера к фильму Дэвида Эйера «Отряд самоубийц» по серии комиксов вселенной DC. Американский канал Warner Bros опубликовал ролик на своем официальном канале на YouTube утром 20 января. Видео сразу стало одним из самых популярных как на просторах сервера видео, так и в других соцсетях.

Цитата из к/ф «Отряд самоубийц». реж Дэвид Эйер. 2016. США, Канада Суперзлодеи

За первые полчаса после размещения трейлера, повествующего о приключениях суперзлодеев DC Comics, набрал более 200 тысяч просмотров. Спустя несколько часов — еще почти 300 тысяч.

После презентации ролика многие поклонники творчества режиссера и вселенной комиксов отметили, что«Отряд самоубийств» должен быть в разы лучше, будущая премьера фильма«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Комментируя трейлер, пользователи пишут:

«Как вы сделали такой ролик! Короткий, сладкий, и несколько удивительных снимков. Вы сделали много визуальных выстрелов, чтобы заинтересовать людей. Самое главное, чтобы вам не удалось испортить этот чертов сюжет», — поделился один из поклонников вселенной DC.

Другой комментатор отметил, чтобы чрезмерно шокирован новым трейлером к киноленте: «Я понял, что мой рот был открыт на протяжении всего просмотра этого».

Интересно, что для многих удивили, в первую очередь, даже не сами герои фильма или сюжетные развороты, а музыкальное сопровождение к трейлеру. Ролик начинается с песни группы Queen Bohemian Rhapsody из альбома«A Night At The Opera». Автор песни — Фредди Меркьюри. Клип на песню СМИ называли ключевым в истории музыкальных роликов. Тогда пресса оценила Queen как«культовую» группу.

Учитывая этот факт, пользователи в соцсетях пишут, что фильм непременно должен быть интересным. «Этот трейлер выглядит в пятьдесят раз лучше, и музыкальное сопровождение — песня Bohemian Rhapsody — совершенствует его», — обращает внимание JustGotHeated.

ИА REGNUM напоминает, режиссер«Отряда самоубийц» Дэвид Эйер в рамках рекламной кампании фильма периодически публикует в своем Twitter постеры и кадры киноленты. Так, 12 января Эйер разместил в микроблоке первый групповой кадр суперзлодеев.

На снимке запечатлены капитан Бумеранга, которого играет Джай Кортни, Уилла Смита в роли Дэдшота, Юэль Киннамана, сыгравшего Рика Флэга, Катану(Карен Фукухара), Убийцу Крока(Адевале Акинойе-Агбаже) и Харли Квинн(Марго Робби). Согласно сценарию кинолента, всех этих суперзлодеев собрала некая Аманда Уоллер(Виола Дэвис), чтобы победить неизвестного загадочного противника. Лишь Джокера нет на этом фото, что заставила кинокритиков предположить, что этот персонаж не войдет в состав команды.

Известно, что сюжет разворачивается вокруг идеи искупления преступлений суперзлодеев. Правительство решает дать такой шанс группе величайших злодеев вселенной DC Comics. Однако сделать это оказывается не так просто: героев отправляют на миссию, с которой им, вероятно, не суждено вернуться.

Мировая премьера фильма состоится 3 августа этого года, в России — 4 августа.