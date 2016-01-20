Чебоксары, 20 января, 2016, 10:56 — ИА Регнум. В Чувашии осуждён 32-летний житель Москвы Кирилл Спицин, чья причастность к преступлению была выявлена в ходе расследования уголовных дел в отношении бывших директоров ФКУ"Упрдор"Волга» и ОАО"Чувашавтодор». Его обвиняли в получении 11,5 млн рублей от дорожников, предназначенных для фальсификации результатов аукциона. Житель столицы признан виновным в мошенничестве, сообщили ИА REGNUM в Ленинском районном суде Чебоксар.

volgodor.ru Федеральная трасса М-7

Из материалов уголовного дела следует, что житель Москвы получил от бывшего генерального директора"Чувашавтодора» Александра Волкова 11,5 млн рублей. «Злоумышленник якобы обладал связями и возможностями сфальсифицировать результаты объявленного аукциона по реконструкции трассы М-7 в пользу"Чувашавтодора». В действительности же никакого содействия ими оказано не было», — говорится в документе.

По материалам дела, Волкова убедил дать злоумышленнику 11,5 млн рублей бывший директор ФКУ"Упрдор"Волга» Сергей Гаврилов.

Отметим, уголовное дело в отношении неустановленных лиц, похитивших средства «Чувашавтодора», было возбуждено следственным отделом УФСБ в январе 2014 года. Позднее была установлена причастность к совершению данного преступления Сергея Гаврилова, а также Кирилла Спицина, который скрылся от следствия и выехал за рубеж. В октябре 2015 года Спицин добровольно явился в УФСБ, мотивировав свой поступок неотвратимостью привлечения к уголовной ответственности и наказания за совершенное преступление.

Уголовное дело в отношении жителя Москвы по его ходатайству было рассмотрено судом в особом порядке. Ленинский районный суд Чебоксар признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде 2 лет и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в настоящее время обжалуется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября 2015 года Ленинский районный суд Чебоксар признал бывшего руководителя ФКУ «Упрдор» Волга» Сергея Гаврилова виновным в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями. Ему назначено 4 года лишения свободы в колонии общего режима 800 тыс. рублей штрафа. 29 октября Верховный суд Чувашии оставил приговор в силе. В ходе следствия Сергей Гаврилов находился под подпиской о невыезде. До вынесения приговора он уехал из России. В настоящее время бывший руководитель Упрдор «Волга» находится в международном розыске.

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Что касается дела"Чувашавтодора», то фигурантами являлись пятеро человек во главе с бывшим руководителем Александром Волковым, который в итоге получил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей. Предприятие в настоящее время находится в стадии банкротства.

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