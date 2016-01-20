Москва, 20 января, 2016, 10:27 — ИА Регнум. В качестве туристического продукта Россия может предлагать не пятизвездочные отели, а покосившиеся избы русской деревни и посещение избушки Бабы-яги. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Надо развивать туризм — не пятизвездочные отели, в этом мы не должны соревноваться, а вот русская деревня, такая, какая есть — покосившиеся избы, колодец. Русская, крестьянская баня по-черному. Те, кто не знают, — пусть они посмотрят», — сказал он.

Цитата из к/ф «Морозко». реж Александр Роу. 1964. СССР Баба Яга

По словам депутата Госдумы, возможности развития туризма в этой сфере"великолепны». «Именно то, что есть — тайга, русский лес, русская сказка. Стоит там избушка на курьих ножках — поставьте ее, эту избушку, персонажи там — Баба-яга, к ней придет кто-то в гости, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч. На тройке прокатиться люди мечтают», — отметил Жириновский.

Парламентарий предложил также сделать туристический маршрут по трассе Оренбург — Орск, где в январе 2016 года замерзли люди. «В Оренбурге несколько человек замерзло — это же маршрут тот же самый, что у Пушкина в стихах — умирал ямщик, занесенный снегом. Сделайте турпоездку по той дороге, где ямщик еще 150 лет назад замерзал, и сейчас там замерзают. Степи оренбургские — это хороший маршрут», — сказал он.

По словам Жириновского, Россия может продавать холод. «На юге Египет, Турция — продают что — солнце, воздух — это не их, это природа. А мы что можем продавать? Холод. Такого холода нет нигде — я не имею в виду Москва, минус 7, а Якутия — минус 60. Люди один раз в жизни приедут, чтобы посмотреть, что такое — 60», — говорит он.

По мнению лидера ЛДПР, Ростуризм справляется со своими обязанностями слабо. «Слабо работают. Ростуризм мы будем критиковать в самом жестком варианте», — сказал Жириновский.