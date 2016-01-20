Москва, 20 января, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Из модельного ряда Lexus, представленного на российском автомобильном рынке, исчезли хэтчбек CT 200h, седан Lexus IS 300h, гибридная и базовая (с мотором 2,5 литра) версии модели GS.

larevueautomobile.com Lexus

Причиной тому является низкий спрос на эти автомобили. Так, за пять лет в России было продано лишь 914 автомобилей Lexus CT 200h. 2015 год был отмечен продажей всего 5 таких машин.

Отметим, что модельную линейку сокращает и родственная «Лексусу» Toyota: РФ покидают модели Auris, Verso и Venza. Гибридный Toyota Prius, купе Toyota GT86 и седан Corolla — кандидаты на вылет, пишет«Авторевю».