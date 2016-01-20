Пекин, 20 января, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Торговая палата США опубликовала результаты опроса, которые подтвердили факт того, что КНР возглавляет список самых благоприятных стран для инвестирования.

avtodartur.ru Китай

В ходе исследования были опрошены представители 500 крупнейших компаний. Абсолютное большинство опрошенных бизнесменов заявили, что их компании продолжат реализовывать крупные инвестиционные проекты на территории Китая.

Председатель регионального отделения Торговой палаты США в КНР Джеймс Циммерман сообщил, что несмотря на снижение темпов развития экономики КНР, большинство международных компаний по-прежнему рассматривают Китай как«локомотив мировой экономики», пишет«Сина синьвэнь».

Торговая палата США — крупнейшая в мире некоммерческая организация, представляющая интересы американских деловых кругов. Образована в 1912 г.

На сегодняшний день Торговая палата США имеет свои представительства в 90 странах мира.