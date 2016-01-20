Калининград, 20 января, 2016, 10:17 — ИА Регнум. В Калининградской области приостановлен ввоз рекордной в 2016 году партии рыбного фарша — сурими, чаще всего идущей на изготовление крабовых палочек. Как сообщили сегодня, 20 января, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора, запрещён импорт 140 тонн сурими из Индии и 159 тонн из Таиланда.

fishretail.ru Крабовые палочки

Продукция пришла морским путём в порт Балтийска. При осмотре товара были выявлены факта отсутствия предварительного электронного уведомления.

Выпуск грузов приостановлен до получения дополнительных информаций от государственных ветеринарных служб Индии и Таиланда.

В России единственным предприятием, производящим сурими в промышленных масштабах, является Карельский комбинат в Сортавале.

В пресс-службе предприятия корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что Карельский комбинат не ощутил сырьевой проблемы в связи с приостановлением ввоза крупной партии рыбного фарша в Калининградскую область.

«Сразу после введения эмбарго, которое усложнило обеспечение предприятия стабильным и свежим сырьем из-за возникших трудностей с логистикой, дороговизной обработки портовых грузов на Северо-Западе и в России в целом, а также проблемы с квотами, ГК «Карельский Комбинат» при инвестиционной поддержке международного фонда Hermes-Sojitz приступило к строительству высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса на территории Западной Африки, — продолжили в пресс-службе. — Первоначальный объем инвестиций — 50 млн евро. Выпуск готовой продукции составит 130 тыс. тонн в год и позволитт восполнить недостаток рыбного сырья на российском предприятии».