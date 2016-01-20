Москва, 20 января, 2016, 10:11 — ИА Регнум. И в «крутые» девяностые годы, и в настоящее время, учитывая множественные кооперативные связи по всей России, способствующие созданию того или иного автомобильного бренда, важным сопутствующим элементом роста объёмов производства в автомобильной промышленности можно считать процесс импортозамещения. Но главное всё же состоит в достижении стабильного социального климата на крупнейших и в большинстве своём градообразующих предприятиях. Об этом заявил профессор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Сергей Орлов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM поручение президента РФ о разработке стратегии развития российского автопрома.

www.rea.ru Профессор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Сергей Орлов

«Прежняя стратегия развития автомобильной промышленности в интервале до 2020 года была разработана и утверждена Минпромторгом около шести лет назад, в принципиально иных экономических условиях В частности, мировые цены на нефть были в тот период в 2,5−3 раза выше, да и в России тогда уже завершилась активная стадия экономического кризиса. Сейчас же всё с точностью«до наоборот». Однако следует подчеркнуть, что и тогда, в период предыдущего кризиса, и в настоящих непростых реалиях руководство страны обращает неустанное внимание на автомобильную отрасль как один из ведущих секторов, обеспечивающих внутренний спрос и социальную стабильность. И поэтому поручение президента имеет особую актуальность», — считает Орлов.

«Наивно предполагать, что развитие современных технологий в автопроме уже в скором времени обеспечит желаемый прорыв на пути к шестому технологическому укладу или высокую конкурентоспособность на мировом рынке, где мы отстаём на долгие годы. Здесь веское слово за другими отраслями — био — и нанотехнологиями, атомной энергетикой, космическим производством и производством военной техники. Но значение автомобильной отрасли в другом: непосредственно здесь проходят обкатку массовые технологии в производстве, а в связи со значительной кооперацией обеспечивается высокая занятость населения. Поэтому приоритет поддержки развития автомобилестроения на длительную перспективу останется незыблемым для решения задач по сохранению и совершенствованию сердцевины машиностроительного потенциала страны и повышения социальной стабильности в России», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил до 1 марта подготовить стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года. Авторам стратегии предстоит исследовать связь развития автопрома с развитием других отраслей — в частности, металлургической, химической и электротехнической. По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, в 2016 году господдержка автопрома может увеличиться на 16%, до 50 млрд руб.