Калуга, 20 января, 2016, 10:11 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области произошла еще одна производственная травма, сообщает независимый новостной портал Obninsk.Name.

bfm74.ru Травма на производстве

По информации следователя городского следственного отдела Анастасии Пименовой, на предприятии«Гранд Ланд», расположенном на Киевском шоссе, одному из работников на голову упала деталь транспортера. Мужчина работал на должности оператора автоматических линий. Травма оказалась не смертельной. Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу №8, где ему оказали необходимую помощь. В настоящее время по факту происшествия проводится следственная проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Обнинском научно-производственном предприятии«Технология» 40-летняя работница была оскальпирована, после того, как в станок затянуло ее волосы. Пострадавшая работница была экстренно госпитализирована в отделении травматологии ФГБУЗ«Клиническая больница № 8» ФМБА России, где была прооперирована. В настоящее время женщина продолжает лечение в одной из московских клиник.

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