Москва, 20 января, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Стоимость одного доллара может составить 210 рублей. Такая цена является необходимой для сохранения российского бюджета бездефицитным при падении стоимости нефти до $25 за один баррель, сообщает РБК со ссылкой на экономистов Bank of America Merrill Lynch.

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Для того, чтобы бюджет был с трёхпроцентным дефицитом, цена за один доллар должна составлять 140 рублей.

На настоящий момент цены на нефть продолжают снижаться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов считает, что 10-процентное сокращение расходов бюджетов министерств и ведомств в 2016 года — это максимум на что может пойти правительство без серьезных изменений структуры бюджета.

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В свою очередь премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что оптимизация бюджета на 2016 год не должна помешать наметившимся в российской экономике позитивным тенденциям.

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