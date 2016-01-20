Калуга, 20 января, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Калужские судебные приставы в 2015 году выдворили за пределы Российской Федерации 309 нелегальных мигрантов, сообщила сегодня, 20 января, корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель пресс-службы Управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото пресс-службы Управления ФССП России по Калужской области

По ее словам, выдворение представляет собой принудительную высылку нелегальных мигрантов через государственную границу Российской Федерации. Статистика за последние годы показывает, что абсолютное большинство нелегалов приезжают из бывших советских, преимущественно среднеазиатских, республик — Таджикистана и Узбекистана. Кроме них, среди нелегальных мигрантов часто встречаются граждане — Украины, Молдавии, Киргизии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Вьетнама и Китая.

По закону выдворенным нелегалам в течение 5 лет будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

На приобретение проездных документов для выдворенных иностранцев за пределы России в прошлом году из федерального бюджета была потрачена сумма более чем в 2 миллиона рублей.