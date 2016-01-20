Москва, 20 января, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Заместитель главы Федеральной службы по труду и занятости РФ (Роструд) Иван Шкловец призвал работодателей не наказывать сотрудников, которые опаздывают на работу из-за ухудшившихся погодных условий, передаёт «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег на дорогах Москвы

Из-за ухудшения погоды общественный транспорт работает с перебоями. Сотрудники могут опаздывать на работу по причине задержки транспорта. При этом «работодатели не имеют права штрафовать сотрудников за опоздания или любые иные дисциплинарные проступки», отметил он.

Аргументируя своё заявление, Шкловец сослался на 192-ю статью Трудового кодекса, где прописаны допустимые дисциплинарные взыскания с сотрудников. По его словам, применение штрафов за опоздания нарушает права сотрудников.

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