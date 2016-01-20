Лос-Анджелес, США, 20 января, 2016, 09:32 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) сотрудники полиции ведут розыск автоприцепа, в котором находятся картины Анри Матисса, Марка Шагала и Жоана Миро, пишет The Los Angeles Times.

Цитата из м/ф «Неуловимый Фунтик». реж Анатолий Солин. 1986.СССР Фургон

Автоприцеп марки Haulmark с предметами искусства был угнан неизвестными из промышленной зоны города Чатсуорт 20 ноября 2015 года. Общая стоимость ценностей может составлять $250 тыс.

Уточняется, что в грузовике были картины, коллекционные изделия из стекла, антиквариат и скульптуры. Точная опись содержимого составляется.