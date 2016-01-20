Гонконг, Китай, 20 января, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Бывший глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке в ходе Азиатского финансового форума в Гонконге заявил, что период роста доллара США прошел, сообщает Bloomberg.

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По его словам, наибольшее укрепление доллара, скорее всего, уже произошло и вряд ли будет гораздо более сильный рост.

Бернанке подчеркнул, что дальнейшее повышение курса американской валюты будет зависеть от «цикла ужесточения ФРС».

По отношению к 16 основным мировым валютам доллар укреплялся на протяжении двух лет. Это стало возможно благодаря спекуляциям о повышении процентной ставки ФРС, в то время как другие крупные Центробанки, например, ЕС и Японии, снижали ставки.