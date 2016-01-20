Москва, 20 января, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Группа подростков из 10 человек избила пассажира кавказской внешности, ехавшего в электричке из Москвы, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на очевидца событий Рамазана Алапаута.

ural1.ru Подростки с битами

Нападение произошло накануне, 19 января. Подростки, вооружённые битами, вошли в электричку, которая следовала с Киевского вокзала Москвы в город Апрелевку (Московская область). Группа насчитывала ориентировочно 8−10 человек.

«Пробежавшись по вагону и не обнаружив, видимо, подходящих жертв, они забежали в следующий. Вскоре мы услышали оттуда крики — оказалось, что в следующем вагоне нападавшие стали избивать парня кавказской внешности лет 30», — сообщил Алапаут.

После избиения злоумышленники покинули поезд на очередной станции. Перед этим они брызнули из газового баллончика в вагон.

«Пассажиры стали чихать. Пострадавший лежал буквально в луже крови», — сказал Алапаут. Он уточнил, что пытался связаться с машинистом электрички, но кнопка связи не сработала. Алапаут лично сообщил машинисту о произошедшем, добежав до головы состава.

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