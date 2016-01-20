Майами, США, 20 января, 2016, 09:25 — ИА Регнум. В Майами-Бич в конце января начнут сносить дом, когда-то принадлежавший колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару, сообщает NBC News.

figuro.us Особняк Пабло Эскобара

Нынешние владельцы дома, купившие его в прошлом году за 9,65 млн долларов, не знали, что он ранее принадлежал известному преступнику.

Выяснив историю особняка, они наняли поисковиков для того, чтобы отыскать потайные хранилища, и съемочную группу, которая сняла бы документальный фильм. Однако, в результате удалось найти только уже обчищенный неизвестными сейф.

На месте снесенного здания будет построен новый, более впечатляющий особняк.

В 80-х и 90-х годах ХХ столетия Пабло Эскобар контролировал большую долю поставок наркотиков в США и был убит в ходе задержания сотрудниками спецслужб.