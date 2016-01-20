Эр-Рияд, 20 января, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Накануне в Эр-Рияде состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда. Глава КНР посетил Саудовскую Аравию в рамках своего ближневосточного рабочего тура. Это первый визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию с момента вступления в должность.

dic.academic.ru Караван в пустыне

В своей приветственной речи глава КНР подчеркнул исключительную историческую важность дружбы между народами Китая и Саудовской Аравии.

Си Цзиньпин и Салман Аль Сауд подписали меморандум о взаимопонимании, а также ряд соглашений по энергетике, авиации и телекоммуникациям. Обе стороны выступили с совместным заявлением, согласно которому Китай и Саудовская Аравия договорились активизировать совместные стратегии развития национальных экономик, пишет «Жэньминь жибао».

Салман Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия поддерживает инициативу Китая по созданию нового Шелкового пути. Саудовская Аравия готова к углублению сотрудничества с Китаем во всех областях. КНР является крупнейшим торговым партнером Саудовской Аравии, в 2014 г. ежегодный товарооборот между двумя странами составил $69,1 млрд.

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