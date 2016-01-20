Москва, 20 января, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Российская нефть с учетом транспортных расходов уже сейчас продается ниже себестоимости. Но цены на черное золото скорее всего будут снижаться и дальше, предупредило Международное энергетическое агентство (МЭА), эксперты которого почти не заметили небольшую коррекцию нефтяных котировок во вторник.

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Банк JP Morgan Chase также понизил прогноз цен на нефть на 2016 год с прежних $51,5 за баррель марки Brent до $31,25 за баррель. Аналитики JP Morgan при этом считают, что перенасыщение на нефтяном рынке может отсрочить начало восстановления цен до конца года, пишет «Независимая газета».

Кроме того, на цену нефти влияет снятие санкций с Ирана, благодаря которому миллионы баррелей нефти попадут на уже перенасыщенный рынок, подчеркивают аналитики.

Кроме того, на стоимость черного золота продолжают влиять опасения инвесторов об увеличении переизбытка предложения на нефтяном рынке в связи с возвращением на него иранской нефти.

Участники рынка опасаются, что иранская сторона сможет в течение нескольких недель нарастить поставки нефти до 500 тыс. барр. в сутки. Согласно другим оценкам, иранская нефть может увеличить предложения на рынке на 1 млн барр. в сутки. На это указывали и прежние заявления иранских властей. «Мы должны вернуть себе долю рынка, не обращая внимания на цены. Иран ничего не потеряет, если цены упадут вдвое, а добыча при этом вырастет в два раза», — говорил министр нефти Ирана Биджана Намдара Зангане. А для того чтобы вернуться на уровень 4 млн барр. в сутки, стране необходимо нарастить добычу на 1 млн барр. в сутки.

Если эти ожидания реализуются, разрыв между объемом предложения и спросом на нефтяном рынке увеличится. Сейчас по разным оценкам предложение превышает спрос на 1,2−2 млн барр. в сутки. При выходе Ирана на рынок этот разрыв возрастет почти до 3 млн барр. Очевидно, этот разрыв и дальше будет тянуть нефтяные котировки вниз.

Вчера же МЭА сообщило, что не исключает дальнейшего снижения мировых цен на нефть на фоне сохранения в 2016 году превышения предложения над спросом. На это, по словам экспертов, указывает резкое увеличение внутренних цен на топливо в Саудовской Аравии. «Что является признаком того, что крупнейший производитель ОПЕК готовится к длительному периоду низких цен», — говорится в агентстве.

Ранее в МЭА заявляли, что рост потребления черного золота может привести к стабильности мировой нефтяной рынок только в 2017 году. Схожие ожидания и в России.

«Период восстановления баланса спроса и предложения несколько растянется. Были оценки, что, возможно, к концу 2016 года, сейчас видится, что это в начале 2017 года», — заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Желающих уйти с рынка пока не видно: основные экспортеры лишь наращивают добычу. А отдельные призывы договориться о снижении добычи пока не находят понимания.

Но в условиях войны на выживание падение цен не остановит даже пересечение уровня себестоимости. Так что теоретически у нефтяных котировок и вовсе нет пределов для падения. И новости об отрицательных ценах на некоторые сорта нефти здесь очень симптоматичны. Недавно компания Flint Hills Resources выразила согласие покупать нефть сорта North Dakota Sour, только если ей заплатят за нее по 0,5 долл. за баррель. Отметим, что этот сорт отличается высоким содержанием серы и с 2011 года под транспортировку этой нефти перестали предоставляться нефтепроводы. В итоге высокосернистую нефть стали вывозить грузовым и железнодорожным транспортом, что значительно повышает издержки. То есть транспортные издержки фактически превысили цену продажи.

Такая же участь может постичь и более качественные сорта нефти. В условиях снижения цен на энергоресурсы транспортная составляющая в стоимости нефти может оказаться слишком высокой. И для РФ, где черное золото транспортируют по трубам на тысячи километров до потребителя или ближайшего порта, такой вариант может оказаться логичным развитием событий.

Пока же опрошенные «НГ» эксперты сомневаются в том, что эталонные сорта нефти могут приблизиться к нулевым отметкам. «Котировки не могут стремиться к нулю, ведь нефть — это не какая-то компания в предбанкротном состоянии, акции которой обнуляются, а натуральное сырье, спрос на которое все еще растет из года в год», — считает начальник отдела«БКС Экспресс» Василий Карпунин. Опуститься же до нуля или 1 долл. за баррель черное золото может лишь в случае 20-кратной девальвации всех мировых валют к доллару, полагает он. «Экспортеры могут некоторое время работать в убыток, однако это будет сопряжено с полным сворачиванием инвестиционных проектов», — говорит эксперт. Нефть же на старых месторождениях, по мнению Карпунина, будут качать до тех пор, пока ее цена выше стоимости поднятия на поверхность земли. «Когда основные вложения в проект уже сделаны, справедливая стоимость не так важна. Нефтепроизводитель будет качать в любом случае. Остановка — это еще больший убыток», — поясняет аналитик.

Отметим, ранее в «Роснефти» оценивали себестоимость добычи нефти в 4 долл. за баррель. «Операционные расходы «Роснефти» — в пределах 4 долл. Это текущие затраты на добычу. Я сюда не включаю транспорт, капитальные затраты на добычу», — говорил вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев. Впрочем, это не означает, что компании будет выгодно торговать сырьем в случае снижения нефтяных котировок, допустим, до 5 долл. за баррель. «Когда в России говорят о себестоимости добычи нефти в диапазоне от 4 до 10 долл. за «бочку», то это без учета транспортировки», — указывает член экспертного совета Союза нефтегазопромышленников России Эльдар Касаев. В этой сумме, по его словам, учитываются лишь расходы на производство и оплату налогов. «Помимо этих компонентов, на себестоимость влияют расходы на поиск новых месторождений, их дальнейшую разработку, а также транспортировку», — поясняет эксперт. С учетом этих составляющих среднемировая стоимость добычи барреля нефти составляет около 50 долл. за баррель. «В России это около 45 долл., а в государствах Персидского залива — почти в два раза меньше», — уточняет Касаев. Получается, что РФ уже сегодня торгует нефтью «в минус», в то время как ближневосточные нефтяники переживут и нефть по 20 долл. за баррель.