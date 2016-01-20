Москва, 20 января, 2016, 09:06 — ИА Регнум. По итогам 2015 года уровень денежного довольствия военнослужащих удалось сохранить не ниже уровня оплаты труда работников, ведущих отраслей экономики. Его средний уровень составил 62,2 тыс. рублей. Об этом заявила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, сообщили в Минобороны Р Ф.

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«Предусмотренный объем денежных средств в 2016 году позволяет обеспечить выплату денежного довольствия военнослужащим в полном объеме», — сказала Шевцова.

С 1 февраля 2016 года будет повышен размер денежного довольствия, который учитывается при выплате военных пенсий. Сегодня он составляет 66,78%, а после повышения его размер будет составлять 69,45%. Это позволит увеличить размер военных пенсий на 4%.