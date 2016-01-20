Самара, 20 января, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Новый хэтчбек «АвтоВАЗа» Lada Xray в 2017 году станет полноприводным, в отличие от своего прототипа Renault Stepway, оснащенного только передним приводом, официально сообщили в «АвтоВАЗе».

xray-auto.ru Салон Lada Xray

Стандартный Lada Xray с передним приводом появится в продаже с 14 февраля 2016 года, тогда же станет известна и его цена.

Автомобиль запущен в производство 15 декабря 2015 года. Запланирован выпуск 20 тыс. Lada Xray.

Изначально покупатели смогут выбирать между моторами мощностью 106 и 114 л.с., позже моторную гамму пополнит двигатель, развивающий 122 л.с. Из коробок передач будут доступны 5-ступенчатая «механика» и «робот» АМТ, пишут «Вести».

Xray по умолчанию будет комплектоваться двумя подушками безопасности, системой стабилизации, а также антиблокировочной системой, а также системой аварийного оповещения ГЛОНАСС.

Хэчтбек Lada Xray построен на платформе B0 и конструктивно очень схож с моделью Renault Sandero Stepway.