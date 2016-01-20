Грозный, 20 января, 2016, 08:50 — ИА Регнум. В Чечне в течение осенне-зимнего периода 2015−2016 годов было выявлено три случая заболевания свиным гриппом». «С сентября прошлого года по 18 января в нашей лаборатории было проведено исследование 76 пациентов, больных тяжелой формой ОРВИ и внебольничной пневмонией. У двух из них была выявлена аденовирусная инфекция, у четырех — грипп H2N2, у троих — H1N1(свиной грипп)», — приводит слова заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лейлы Висаитовой ТАСС.

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По информации Минздрава республики, заболеваемость гриппом и ОРЗ не превышает среднемноголетнюю во всех возрастных группах. Как сообщили ИА REGNUM 20 января в пресс-службе ведомства, в настоящее время для волнений нет оснований, а при каких-либо неподтвержденных слухах «гражданам не надо поддаваться панике и при любых вопросах медицинского характера необходимо обращаться к официальным источникам».

Как отметили в Минздраве, все отделения городских и республиканских медицинских организаций работают в обычном штатном режиме. Ситуация управляемая, и порог заболеваемости ниже эпидемиологически опасного.