Ярославль, 20 января, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля выявила факты оплаты Фондом содействия капремонту многоквартирных домов Ярославской области фактически невыполненных работ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Речь идет о ремонте крыш двух домов в Дзержинском районе по адресам Ленинградский проспект, 99 и Красноперевальский переулок, 8. В обоих случаях все работы были приняты фондом, произведена их оплата.

Однако прокурорская проверка выявила, что фактически объем выполненных работ был значительно меньше того, что отражен в документах. За работы в доме на Ленинградском проспекте фонд, по мнению прокуратуры, переплатил подрядчику 48,8 тыс рублей, на Красноперевальском переулке — 629,6 тыс.

«По дому № 99 по Ленинградскому проспекту г. Ярославля фактически не выполнены работы по смене частей канализационных стояков, по окраске ПВХ фасадов имеет место завышение объемов выполненных работ, произведена установка настенных желобов на старые поковки, которые не исключены из расценки. По дому № 8 по Красноперевальскому переулку имеется завышения объемов выполненных работ по устройству кровель из наплавляемых материалов, по устройству разуклонки из керамзита, выравнивающих стяжек, по разборке покрытий кровель из рулонных материалов и демонтажу выравнивающих стяжек», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Стоимость контрактов с подрядчиками — ООО ПСК «Вертикаль» и ОАО «Ремонтно-эксплуатационный участок № 1» составляла 3,5 млн по каждому дому. Контракт в «Вертикалью» на ремонт крыши был заключен только в октябре.

Как отметили в прокуратуре области, после начала проверки фонд капремонта направил подрядчику претензии и принял меры к возврату денег. В адрес руководства фонда надзорный орган внес представление.