Бразилиа, 20 января, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Представители профсоюзных организаций собрались накануне напротив здания Центрального банка(ЦБ) Бразилии в Сан-Паулу. Манифестанты потребовали от Комитета по монетарной политике Центробанка (Copom) не повышать ключевую процентную ставку, сообщает Agencia Brasil.

euvoupassar.com.br Центральный банк Бразилии

Первое заседания Комитета по монетарной политике началось во вторник, 19 января, в Бразилиа. Финансовые институты, опрошенные еженедельным бюллетенем ЦБ Focus, ожидают повышения ключевой процентной ставки на 0,5%.

Генеральный секретарь федерации профсоюзов Бразилии Жоау Карлос Консальвес считает, что поднятие ключевой процентной ставки нанесет ущерб трудящимся.

«Это означает больше безработицы, меньше производства и меньше потребления. Рабочие обеспокоены данной политикой правительства. Повышение ключевой процентной ставки — это продолжение рецессии», — подчеркнул он.

12 января ИА REGNUM сообщало о том, что Комиссия по монетарной политике Центробанка (Copom) планирует увеличить ключевую процентную ставку с актуальной 14,25% до 14,75% годовых. Предполагается, что к концу 2016 года ключевая процентная ставка возрастет до 15,25% годовых, а к концу 2017 году — снизится до 12,75% годовых.