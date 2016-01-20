Профсоюзы требуют от ЦБ Бразилии не повышать ключевую процентную ставку
Бразилиа, 20 января, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Представители профсоюзных организаций собрались накануне напротив здания Центрального банка(ЦБ) Бразилии в Сан-Паулу. Манифестанты потребовали от Комитета по монетарной политике Центробанка (Copom) не повышать ключевую процентную ставку, сообщает Agencia Brasil.
Первое заседания Комитета по монетарной политике началось во вторник, 19 января, в Бразилиа. Финансовые институты, опрошенные еженедельным бюллетенем ЦБ Focus, ожидают повышения ключевой процентной ставки на 0,5%.
Генеральный секретарь федерации профсоюзов Бразилии Жоау Карлос Консальвес считает, что поднятие ключевой процентной ставки нанесет ущерб трудящимся.
«Это означает больше безработицы, меньше производства и меньше потребления. Рабочие обеспокоены данной политикой правительства. Повышение ключевой процентной ставки — это продолжение рецессии», — подчеркнул он.
12 января ИА REGNUM сообщало о том, что Комиссия по монетарной политике Центробанка (Copom) планирует увеличить ключевую процентную ставку с актуальной 14,25% до 14,75% годовых. Предполагается, что к концу 2016 года ключевая процентная ставка возрастет до 15,25% годовых, а к концу 2017 году — снизится до 12,75% годовых.