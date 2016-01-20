Рим, 20 января, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Знаменитый итальянский режиссёр, сценарист, продюсер и актёр Этторе Скола скончался в возрасте 84 лет в Риме, передает ВВС.

faz.net Этторе Скола

Скола поставил 39 фильмов, написал сценарии для 90 картин. Режиссёрский дебют Этторе Скола — комедия «Если позволите, поговорим о женщинах», фильм 1964 года.

В его картинах снимались такие знаменитости как Софи Лорен, Марчелло Мастроянни, Альберто Сорди, Витторио Гассман. Режиссёрскую карьеру решил прервать в 2011 году.

Наиболее известные ленты Скола: «Драма ревности: Все детали в хронике» (1970 год), «Мы так любили друг друга» (1974 год), «Отвратительные, грязные, злые» (1976 год), «Необычный день» (1977 год), «Бал» (1983 год), «Семья» (1986 год), «Нечестная конкуренция» (2001 год).

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