Лос-Анджелес, США, 20 января, 2016, 08:26 — ИА Регнум. В США двое мужчин, ошибочно осужденных за тяжкие преступления, получат компенсацию общей суммой в $24 млн, пишет Los Angeles Times.

alfa-img.com Заключение

По данным издания, Кэш Реджистер провел в тюрьме Лос-Анджелеса 34 года за убийство пожилого мужчины, которое не совершал. Его освободили в 2013 году после нового расследования.

Брюс Лискер отсидел 26 лет за убийство собственной матери, в котором не был виновен. В 2009 году следствие было возобновлено, по его результатам мужчина вышел из тюрьмы.

Городской совет Лос-Анджелеса выплатит Реджистеру $16,7 млн, а Лискеру — $7,6 млн. Глава бюджетного комитета города Пол Крекориан заявил, что неправомерные действия полиции были совершены в отношении мужчин в прошлом, и сказать, что департамент работает также в настоящее время, нельзя.