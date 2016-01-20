Волгоград, 20 января, 2016, 08:26 — ИА Регнум. В небо над Волгоградом снова взмоют«Русские Витязи». Рёв истребителей жители и гости города смогут услышать в субботу, 30 января. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра, на Нижней террасе набережной им. 62 Армии состоится акция«Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!», организатором которой выступает Министерство обороны РФ.

volgadmin.ru «Русские Витязи» взмоют в небо над Волгоградом

Визит «Витязей» в город на Волге приурочен к 73-й годовщине Победы под Сталинградом. По традиции, торжественные праздничные мероприятия в городе-герое Волгограде начнутся за несколько дней до 2 февраля — Дня победы советских войск в Сталинградской битве.

Волгоградцев и гостей города ждет выставка военной техники, встреча с руководством военных академий и высших военных училищ России, а также праздничный концерт. Шоу с вылетом авиационной группы высшего пилотажа » «Русские Витязи» станет кульминацией праздника.

Добавим, что это не первый визит«Витязей» в Волгоград. Так, в городе-герое на Волге стальные машины побывали в сентябре 2010 года. В честь 100-летия Качинского военного авиационного училища пилотажные группы«Стрижи» и «Русские Витязи» приняли участие в авиашоу, показав совместную девятку над Волгой, напротив набережной. За зрелищем наблюдали свыше 300 тыс. человек. Затем, грандиозные показательные выступления летчиков легендарной группы прошли на набережной Волгограда к 100-летию ВВС России — в сентябре 2012 года. Более получаса пять самолетов Су-27 выполняли фигуры высшего группового пилотажа — косые петли, максимальное приближение к зрителям. Во время пилотирования расстояние между крыльями боевых машин составит всего один метр, а на больших скоростях — не более трех метров. Зрелище было захватывающим. Последний раз«Русские витязи» взмывали в небо над Волгоградом в 2013 году. Тогда в город-герой, чтобы принять участие в торжественном открытии восстановленного фонтана«Детсвий хоровод» приезжали президент РФ Владимир Путин и Александр(Хирург) Залдастанов.

Справка: «Русские Витязи» — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России, сформированная 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи 234-го гвардейского Проскуровского смешанного авиационного полка 16-й воздушной армии, базировавшегося на подмосковном аэродроме Кубинка. Групповые и одиночные пилотажи летчики выполняют на многоцелевых высокоманевренных истребителях Су-27П и Су-27УБ.