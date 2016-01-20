Пекин, 20 января, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Власти КНР ввели низший «синий» уровень опасности на территории всей страны из-за ожидающегося ухудшения метеоусловий.

news.china.com.cn Снегопад в Китае

Национальный метеорологический центр КНР сегодня опубликовал прогноз погоды, согласно которому с четверга по субботу в южных провинциях Китая ожидается резкое снижение температуры и выпадение снега. В некоторых районах Китая ожидается выпадение месячной нормы осадков.

Снежные бури ударят по Тибету, резкое усиление ветра и снижение температуры будет наблюдаться в центральных и восточных провинциях, пишет «Чжунго жибао».

Метеорологи предупредили граждан КНР о нежелательном нахождении на улице. Коммунальные службы и аэропорты работают в усиленном режиме.