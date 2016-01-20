Нью-Дели, 20 января, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Индийский навигационный спутник IRNSS-1E успешно выведен на орбиту Земли. Старт ракеты-носителя PSLV произведён на космодроме на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе (штат Андхра-Прадеш, Индия). Это пятый спутник в системе IRNSS, сообщает NDTV.

vssc.gov.in Ракета-носитель PSLV

IRNSS-1E является одним из семи в системе спутников IRNSS, запущенных Индией для обеспечения спутниковой связи в стране.

Разработка спутников системы IRNSS осуществляется Индийской организацией космических исследований (ISRO).

IRNSS обеспечивает региональное покрытие Индии и частей сопредельных государств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый из семи спутников выл запущен в конце мая 2013 года. Первый спутник собственной региональной навигационной системы (IRNSS) IRNSS-1A был запущен Индией. Запуск произошел накануне космодрома Шрихарикота. Запуск осуществила ракета PSLV-C 22. Второй спутник запущен в апреле 2014 года.

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