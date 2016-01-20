Санкт-Петербург, 20 января, 2016, 08:17 — ИА Регнум. «Кошмар Путина» или очередной пиар-ход: Украина запустила маршрут для доставки грузов в Азию в обход России

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На прошлой неделе украинские СМИ буквально взорвались новостью о запуске альтернативного маршрута для доставки грузов c Украины в восточном направлении. В прессе«Южный шёлковый путь» в обход России преподносится как ответ на ограничения для украинских экспортеров со стороны Москвы. Напомним, что после вступления в силу ЗСТ между Украиной и ЕС с 1 января 2016 года Россия ввела ограничения на транзит украинских товаров. Так, в Казахстан их можно поставлять лишь через определенные пункты пропуска на белорусско-российской границе. Киевские власти полагают, что новый маршрут также поможет Украине стать частью китайского инфраструктурного мегапроекта«Новый шёлковый путь» и реализовать свой транзитный потенциал.

15 января из Ильичевского морского порта(Одесская область) был запущен экспериментальный поезд по маршруту Украина — Грузия — Азербайджан — Казахстан — Китай. Планируется, что контейнерный поезд, состоящий из 10 вагонов, доставит украинские грузы на казахстанскую станцию Достык на границе с Китаем за 11−12 дней. «Благодаря новому маршруту Украина больше не зависит от решений российской стороны и сможет значительно увеличить объемы экспортных перевозок в страны Азии. Это настоящая экономическая и политическая победа межправительственных комиссий и правительства в целом, а также президента Украины», — заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко во время торжественного запуска поезда. Присутствовавший на церемонии председатель Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили подчеркнул, что полностью уверен в успехе нового маршрута. Саакашвили даже назвал его"кошмаром Путина». «Вот он, кошмар Путина. И что мы можем прожить без него — какая новость! Мы проживем без него», — заявил экс-президент Грузии.

Однако эксперты оптимизм украинских властей не разделяют и сомневаются в рентабельности маршрута в обход России. «Сейчас говорить о каком-то реально действующем новом"Южном шёлковом пути» просто смешно. Его нет. Две смены модальности(паромные переправы Черного и Каспийских морей Ильичевск — Батуми и Алят — Актау-Порт — прим. ИА REGNUM) и пересечение нескольких таможенных пространств не способствует удешевлению и простоте в доставке грузов. Мало кто из комментаторов от политики обратил внимание на слова украинской железной дороги о том, что этот поезд не постоянный, а «экспериментальный». Впрочем, на Украине все больше и больше предпочитают говорить о неких мифических вещах, нежели о реальных», — считает эксперт по вопросам регионального развития на постсоветском пространстве Сергей Артеменко. Понятной грузовой базы нет, так что пока этот маршрут имеет чисто политический, а не экономический смысл, указывает Артеменко. «Сейчас отправка любого количества груза в направлении Китая из любой точки бывшего СССР тут же объявляется участием в «Шёлковом пути». Такими темпами скоро любая поездка по направлению Восток — Запад будет объявляться участием в проекте«Шёлковый путь» и «ударом по России», — отметил Артёменко.

Стоит отметить, что 14 января Азербайджан, Казахстан, Грузия и Украина подписали протокол об установлении конкурентоспособных льготных тарифов на грузоперевозки Транскаспийским международным транспортным маршрутом, который пролегает из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу. «Принимать во внимание договоренность по льготному тарифу можно будет тогда, когда этот транспортный коридор в реальности заработает», — комментирует Артеменко.

Опрошенные ИА REGNUM эксперты считают, что на Транскаспийском маршруте не хватает инфраструктуры, контейнерных мощностей и кадров.

Напомним, что ранее Китай, Казахстан, Грузия, Азербайджан и Турция договорились о создании консорциума для перевозки грузов из КНР в Европу по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Позже о намерении присоединиться к «Шелковому пути» в обход России заявила Украина.

«Новый шёлковый путь» — это проект сухопутного коридора, соединяющего Китай с европейскими рынками. Сроки доставки грузов железной дорогой из Центрального Китая в Европу составляют около двух недель, что в 2,5—3 раза быстрее, чем морским путём вокруг всего континента через Суэцкий канал.

Китайцы по-прежнему хотят строить глубоководный порт в Архангельске

От двух до четырех миллиардов рублей потребуется на углубление и расширение судоходного канала в порту Архангельск, заявил на минувшей неделе губернатор Архангельской области Игорь Орлов. «Это даст в том числе новые возможности для развития туризма — в порт смогут заходить крупные круизные лайнеры. Этот проект принесет дополнительные налоги в бюджет, появятся новые рабочие места», — подчеркнул глава региона.

По словам Орлова, уже достигнуты договорённости по формату и структуре сотрудничества по строительству нового глубоководного Архангельского морского порта. Напомним, что создание порта с планируемым грузооборотом до 45 млн тонн в регионе рассматривают как часть большого инфраструктурного проекта, в основе которого — магистраль«Белкомур».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проектом порта уже заинтересовались китайские инвесторы, которые в августе посетили Архангельскую область. 18 декабря в Пекине (КНР) состоялось второе заседание Росийско-китайского проектного комитета по подготовке и реализации проекта «Белкомур». В ходе заседания крупнейшая китайская оборонная компания Poly Tecnologies еще раз подтвердила готовность финансировать проекты строительства железнодорожной магистрали и Архангельского глубоководного порта. Сейчас идет доработка проектов с учетом дополнений китайской стороны и подготовка концессионного предложения для внесения в правительство РФ.

Проект"Белкомур» — это запуск железнодорожного сообщения по маршруту Архангельск — Сыктывкар — Соликамск(Пермь) общей протяженностью около 1 тыс. 155 км. Магистраль по кратчайшему маршруту должна связать промышленный Урал с северными территориями и морскими портами Мурманска и Архангельска, став альтернативным транспортным соединением Урала с портами Баренцева и Белого морей.

Итоги-2015: из Прибалтики уходят российские грузы, но приходят белорусские

По итогам 2015 года латвийский порт Рига стал лидером по грузообороту среди прибалтийских морских гаваней. Перевалка грузов в порту составила 40,1 млн тонн, что на 2,5% меньше в сравнении с показателем прошлого года, сообщает ИАА«ПортНьюс». Объем перевалки угля сократился на 2,7% до 14,5 млн тонн. Перевалка нефтепродуктов выросла на 3,3% до 10,6 млн тонн.

«Большая радость, что мы остались ведущим портом в Балтии, что свидетельствует о том, что наша долгосрочная стратегия и инвестиции оправданы. Но надо быть осторожными в прогнозах на 2016 год, так как геополитика может оставить свои отпечатки», — цитирует председателя правления Рижского свободного порта Андриса Америкса издание The Baltic Course.

На втором месте находится литовский порта Клайпеда, который за 12 месяцев 2015 года обработал 38,4 млн тонн грузов, что на 5,6% больше по сравнению с 2014 годом. Объем перевалки жидких грузов увеличился на 28,2% до 10,1 млн тонн. Объёмы генгрузов сократились на 2,9% до 11,15 млн тонн, сыпучих грузов — возросли на 0,8% до 17,2 млн тонн.

Третьим по грузообороту стал латвийский порт Вентспилс, сокративший перевалку на 14,1% в сравнении с показателем 2014 года до 22,5 млн тонн. В том числе объем перевалки грузов на нефтетерминале Ventspils Nafta terminals сократился на 17% до 9,7 млн тонн, на угольном терминале Baltic Coal Terminal — на 45% до 1,9 млн тонн, на терминале Kalija parks, который специализируется на транзите калийных удобрений и калия из Белоруссии и России, — на 91% до 142 тыс. тонн.

Четвертую позицию занимает эстонский порт Таллин, грузооборот которого в 2015 году сократился на 20,8% до 22,4 млн тонн. По итогам года сильнее всего сократились объемы перевалки жидких грузов, составляющие основу грузооборота порта. Так, через порты Tallinna Sadam в 2015 году было перегружено 12,8 млн тонн жидких грузов, что на 32,2% меньше, чем в 2014 году.

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Усть-Луга прирастает нефтью

Железнодорожные перевозки нефти и нефтепродуктов в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам 2015 года сократились на 1,1% по сравнению с показателем 2014 года до 92,5 млн тонн. Как сообщает издание«Морские вести России», экспортные перевозки составили 92,2 млн тонн(-1,1%), импортные — 277,2 тыс. тонн(-3,9%).

Объем ж/д перевозок на экспорт в порт Усть-Луга за отчетный период составил 25,3 млн тонн, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2014 года. В порт Новороссийск по сети ж/д доставлено 15,8 млн тонн(+7,5%), Высоцк — 9,5 млн тонн(-12,3%), Туапсе — 6,7 млн тонн(+18,4%). На долю перевозок нефти и нефтепродуктов в порт Усть-Луга пришлось до 27,5% экспортных отправок, в порт Новороссийск — 17,2%, Высоцк — 10,3%.

По итогам декабря 2015 года объем экспортных ж/д перевозок нефти и нефтепродуктов в порты составил 8,1 млн тонн(-4,3% к декабрю 2014 года). Импортная ж/д перевозка из портов по итогам месяца сократилась на 27,2% и составила 23,6 тыс. тонн.