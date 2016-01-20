Вашингтон, 20 января, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Бывший губернатор штата Аляска Сара Пэйлин выступила с официальной поддержкой кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

С речью в поддержку миллиардера политик выступила в штате Айова — одном из ключевых штатов для выборов США, в котором Трамп и его соперник, сенатор штата Техас Тед Круз, идут вровень. Таким образом, есть вероятность, что Трамп получит необходимое преимущество.

В ходе обмена любезностями Трамп назвал Пэйлин консерватором, благодаря которому «многие ключевые лидеры Республиканской партии и консервативного движения смогли начать свои карьеры». Напомнил Трамп также и высказывание своего противника Теда Круза, который заявил, что «если бы не Пэйлин, он никогда бы не попал в Сенат США».

В своей страстной речи, обращенной к собравшимся избирателям, Пэйлин отплатила ему за любезные слова, высоко оценив качества Трампа и заявив, что он обладает ключевыми качествами, необходимыми для вывода страны из тупика. «Пора вернуть стране былое величие, — сказала Пэйлин. — Хватит осторожничать».