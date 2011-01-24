Тбилиси, 20 января, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Грузия собирается ощутимо нарастить импорт российского газа. В перспективе объём газа, закупаемого в России, составит 20% от всего «голубого топлива», импортируемого Тбилиси. Об этом сообщил министр энергетики Грузии Каха Каладзе по итогам переговоров с «Газпромом», передаёт РСН.

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В настоящее время импорт Грузией газа из России составляет 12% от всего закупаемого газа. Каладзе подчеркнул, что контракт на импорт российского газа с новым объёмом будет составлен сроком на один год. Предыдущий контракт с «Газпромом» прекратил действовать 31 декабря 2015 года.

В настоящее время Грузия покупает российский газ через Азербайджан, прямых поставок нет с 2007 год. 12% российского газа поступает в Грузию в качестве платы за его транзит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев совершил визит в Тбилиси, где провел переговоры с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и вице-премьером, министром энергетики Кахой Каладзе. Накануне грузинские власти, анонсируя переговоры, объявили, что их главная цель — устранение проблемы дефицита газа в республике. Она возникла в Грузии в связи ростом потребления этого ресурса в стране.

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