Лондон, 20 января, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Великобритания направит военный контингент в размере 1 тыс. человек в Польшу, который примет участие в учениях НАТО в стране, сообщает Reuters.

archive.samakal.ne ВС Великборитании

Об отправке военных стало известно 20 января от Минобороны Великобритании. Планируется, что глава оборонного ведомства Соединенного Королевства Майкл Фэллон сделает официальное заявление после встречи с министром обороны Польши Антонием Мацеревичем, которая пройдет 20 января в столице Шотландии, Эдинбурге.

Учения пройдут в рамках достигнутого с Варшавой соглашения по укреплению связей в области безопасности внутри блока. Как предполагается, военнослужащие Великобритании примут участие в двух учениях, в первом — около 800 человек, во втором — 150. Также страна направит в 2020 году контингент в около 1 тыс. человек в объединённую оперативную группу во главе с Варшавой.