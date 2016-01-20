Горно-Алтайск, 20 января, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Глава МИД Р Ф Сергей Лавров в интервью местной газете"Звезда Алтая» заявил, что часто проводит отпуск в Горном Алтае, где, по его словам, «отдыхает душой».

Пресс-служба правительства Республики Алтай Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Республики Алтай Александр Бердников (справа) в горно-алтайском аэропорту

«Часто провожу в Горном Алтае несколько дней отпуска, что дает возможность буквально отдохнуть душой», — сказал Лавров. Он отметил, что часто бывает в республике и по работе.

Министр отметил работу главы Республики Алтай Александра Бердникова, который много сделал для превращения региона в «востребованную площадку для проведения крупных международных мероприятий».

Лавров напомнил, что в мае 2015 года в Горно-Алтайске прошли его переговоры с казахстанским коллегой Ерланом Идрисовым, в ходе которых министры «оценили высокий уровень организации встречи, оказанные нам исключительно теплый прием и гостеприимство».