Эр-Рияд, 20 января, 2016, 07:40 — ИА Регнум. Экономика Саудовской Аравии продолжает наращивать убытки из-за снижения цен на нефть: цена на Brent меньше $30 за баррель является убыточной. Страна теряла прибыль от экспорта на протяжении всего года, пишет «Вести. Экономика» со ссылкой на британского аналитика Markit Джоэля Левина.

thermal-ok.com Нефтедобыча

Общегодовые потери Эр-Рияда составили более 20%. В ответ на снятие санкций с Ирана индекс Tadawul почти сразу изменился на 7%. Падение продолжалось практически ежедневно.

С лета 2014 года индекс Tadawul снизился на 50%, цена на Brent упала на 74%. Ситуация с ценами на нефть будет только усугубляться, отмечает аналитик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января Фондовая биржа Саудовской Аравии Tadawul резко обвалилась на фоне снижения цен на нефть и отмены санкций против Исламской Республики Иран.

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