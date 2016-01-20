Канберра, 20 января, 2016, 07:28 — ИА Регнум. На Открытом чемпионате Австралии по теннису Мария Шарапова, пятая ракетка мира, в двух сетах победила представительницу Белоруссии Александру Соснович — 6:2, 6:1.

ausopen.com Мария Шарапова на Australian Open

Следующей соперницей Шараповой станет или словацкая спортсменка Магдалена Рыбарикова, или американка Лорен Дэвис.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Австралии составляет 44 млн долларов.