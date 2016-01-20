Париж, 20 января, 2016, 07:27 — ИА Регнум. Главы Минобороны США, Франции, Великобритании и четырех других стран проведут 20 января встречу, в рамках которой будут рассматриваться пути более эффективной борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ), сообщает Reuters.

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По словам министра обороны США Эштона Картера, саммит является возможностью более близкого обсуждения стратегии коалиции между основными участниками коалиции во главе с США против ИГ, в которую также входят Германия, Италия, Австралия и Нидерланды.

«Я узнаю их [союзников по коалиции] мнения, а также изложу мои мысли по поводу того, как мы можем ускорить нашу борьбу, в том числе целый набор мер, военных мер, которые понадобятся», — заявил Картер, говоря, возможно, об увеличении числа инструкторов в ближайшие месяцы.

Как стало известно от одного официального лица Франции, члены коалиции обсудят пути интенсификации борьбы против боевиков ИГ. «Дело ведь не только в том, чтобы послать больше самолетов, но и в том, чтобы направить больше инструкторов, благодаря чему местные силы смогут быстрее вернуть контроль над территориями, находящимися под ИГ», — подчеркнул он.

Как отмечает агентство, на саммите не будет ни одного арабского государства, поскольку, как заявил один из высокопоставленных чиновников оборонного ведомства США, многие союзники из арабских стран в данный момент поглощены кампанией против повстанцев-хуситов в Йемене.