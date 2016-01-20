Москва, 20 января, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Россия в ноябре вложила в государственные облигации США (US Treasuries, UST) $6 млрд. Общий долг США перед РФ теперь оценивается в $88 млрд., следует из данных Министерства финансов США, опубликованных накануне, 19 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

Россия находится на 15-м месте в списке инвесторов в гособлигации США. Первое место занимает Китай, вложения которого по итогам ноября 2015 года составили $1,264 трлн (ранее его доля равнялась $ 1,255 трлн).

На втором месте находится Япония, которая, напротив, в ноябре продала часть облигаций, и её инвестиции составили $1,145 трлн (ранее они составляли $1,149 трлн). Общая сумма госдолга США составляет $6,126 трлн. В ноябре он вырос до $78 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия в октябре этого года сократила объём своих вложений в казначейские облигации США на 7,1 млрд долларов. Данные были обнародованы в декабре 2015 года.

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