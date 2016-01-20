Ростов-на-Дону, 20 января, 2016, 07:13 — ИА Регнум. В Ростовской области зарегистрирован пятый случай смерти от пневмонии, причиной которой стал свиной грипп. Вирус, А H1N1 поразил ребенка, иммунитет которого, к сожалению, с болезнью не справился, хотя родители обратились за помощью к врачам вовремя. Об этом в эфире ГТРК «Дон-ТР» сообщила глава регионального Минздрава Татьяна Быковская.

medclub.ru Вирус гриппа H1N1

По словам министра, причиной смерти во всех случаях стал не свиной грипп, а осложнения, которые он вызывает, — пневмония. Относительно защищенными от заражения вирусом могут себя чувствовать те, кто сделал прививку. Но вакцинацию, по данным регионального управления Роспотребнадзора, прошли лишь 28% жителей Дона.

С начала 2016-го в области зафиксировано 132 случая заболевания гриппом, 119 человек из этого числа подхватили вирус, А H1N1. Первое, на что необходимо обратить внимание, это высокая температура, кашель, насморк, покраснение горла. При этих симптомах нужно немедленно вызвать врача или бригаду скорой помощи. В связи с двойным ростом обращений режим работы неотложки продлен до 22 часов.

Татьяна Быковская обратила внимание на то, что не стоит путать симптомы гриппа с симптомами ОРВИ. Кроме того, об эпидемии гриппа или простудных заболеваний речи не идет. Подобные ситуации были отмечены и годами ранее.

«Мы очень быстро забываем то, что было. Например, в 2009 году. Тогда отмечалось превышение эпидпорога, большое количество заболевших, также были и умершие. На сегодняшний день идет превышение эпидпорога в 13 субъектах России. На Дону в целом эпидпорог не превышен, но мы подошли к этому», — рассказала Быковская.

По словам министра здравоохранения, основная выявляемость заболевания зафиксирована в областном центре: «Сегодня в 45 субъектах России, в том числе и Ростовской области, зафиксировано повышение заболеваемости пневмонией более чем на 30%, и мы видим сегодня, что заболеваемость внебольничной пневмонией увеличилась. Но она была всегда, и особенно в зимний период. Кроме того, к сожалению, всегда бывают и летальные исходы. Но о том, что эта ситуация будет, мы начинали говорить еще в сентябре. Мы ведь не всегда слышим то, о чем нас просят медики. Жителей Дона активно призывали прививаться».

Напомним, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ в донской столице превышен на 34,8%. Эти данные в понедельник, 18 января, предоставили в региональном управлении Роспотребнадзора. Наибольшему риску оказались подвержены малыши в возрасте до двух лет. В этой возрастной группе за минувшую неделю уровень заболеваемости превысил средний показатель на 36%.

В социальных сетях население региона сетует на нехватку оксолиновой мази, интерферона и иммуностимуляторов. Исчезает из аптек полезное лакомство для детей — гематоген. Фармацевты говорят, что его разбирают в считаные часы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, причиной смерти четырех человек на Дону стала пневмония, которую спровоцировал свиной грипп. Всего этот вирус уже подхватили более 400 человек. Несколько пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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В Ростове-на-Дону эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 34,8%

Вирус уже распространился по всему югу России, свиным гриппом болеют и жители различных субъектов страны. Не обошла болезнь стороной Ленинградскую, Воронежскую, Новосибирскую области, Ставропольский край, Чувашию. Число жертв вируса, А H1N1, который дал осложнения, увеличивается с каждым днем.

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