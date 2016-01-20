Нефтеюганск, Югра, 20 января, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Жители Нефтеюганска требуют снижения тарифа за холодную воду. По их словам, поставляемая им вода очень низкого качества и непригодна для питья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

filtry-dlya-vody.com Ржавая вода

История вопроса тянется долгие годы. Ржавая, с масляными примесями холодная вода из-под крана стала привычным делом для юганцев. Губернатор Наталья Комарова весной 2016 года поручала пересмотреть тарифы сити-менеджеру Вячеславу Арчикову, коли он не в состоянии обеспечить жителей города качественной водой. Но тарифы не снизились, а выросли на четыре рубля за кубометр. Чиновники отказывались пересматривать тариф в связи со скорым пуском станции обезжелезивания. В октябре прошлого года, как ранее сообщало ИА REGNUM, станция была торжественно открыта, но ситуацию с качеством воды ее ввод не изменил: сейчас«отцы города» пеняют на изношенные трубы, по которым вода поступает в дома.

Исследования качества холодной воды проведеное местным Роспотребнадзором по инициативе активных горожан уже после запуска очистной станции показали, что холодная вода, поставляемая ОАО«Юганскводоканал» не соответствует требованиям СанПин. Жители города обратились к губернатору с просьбой снизить тариф на холодную воду, так как она не соответствует заявленному качеству. «Получили ответ от директора департамента экономического развития ХМАО-Югры о том, что тарифы у нас установлены в соответствии с расходами, которые несет водоканал для производства воды того качества, которое есть», — сетует предводитель Общественного совета по вопросам ЖКХ Нефтеюганска Светлана Красильникова.

«Мы получили ответ от администрации по поводу нашего обращения о качестве воды, — говорит далее она. — Письмо почему-то подписано заместителем главы администрации, хотя направляли мы обращение именно главе и просили ознакомить жителей города с результатами исследований Роспотребнадзора. Вместо конструктивного ответа об ознакомлении жителей города, в этом письме нам рассказывают, что оказывается, дословно«вода безвредна по химическому составу». Тогда как Роспотребнадзор в своем письме написал, дословно«предельно допустимые концентрации химических веществ аммиак выше в 2 раза». Видимо, Сивков считает аммиак безвредным. Дальше в письме говорится о том, что трубы в городе сильно изношены, и якобы в связи с этим вода в квартиры не поступает чистой. Однако, замглавы администрации упускает из виду, что пробы для анализа брались и на водозаборе после водоподготовки. Уж там то труб точно нет, настолько изношенных, что их нужно реконструировать».

Кроме того, общественники обратились в окружную прокуратуру с требованием проверить обоснованность тарифа. И выяснился неприглядный факт: в тарифы на холодное водоснабжение региональная профильная служба с 2014 года незаконно включила расходы на оплату труда и страховку работников станции обезжелезивания.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве, прокуратура округа направила в окружной суд исковое заявление о признании недействительным приказа Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры по установлению указанного тарифа. Суд рассмотрел иск прокуратуры и удовлетворил, положения приказа признаны недействующими с момента его издания.

На основании решения суда, жители города обратились в ОАО«Юганскводоканал» с просьбой пересчитать тариф на холодную воду, поставляемую как питьевую, а так же в соответствии с реальными расходами на производство воды. Но вряд ли в ближайшее время добьются перерасчета — региональное тарифное ведомство не согласно с вердиктом суда и подало апелляцию. Кроме того, «АО «РКЦ ЖКХ» довело до сведения горожан: «Проведение перерасчета оплаты за холодное водоснабжение только на основании сообщения прокуратуры Ханты-Мансийского округа от 15.01.2016 года производиться не может. В данном случае есть лишь сведения о решении окружного суда о признании недействительным приказа Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры по установлению тарифа для ОАО«Юганскводоканал», но не установлен новый тариф, не оговорены сроки действия необоснованного тарифа и т. д. »

И по сей день юганцы продолжают платить по 39,25 рубля за кубометр воды, поставляемой местным монополистом ОАО«Юганскводоканал».

Кроме того, на днях власти города обратились с письмом к начальнику полиции города Николаю Плаксину с просьбой разобраться с местной общественницей Светланой Красильниковой, которая призывает в социальных сетях провести народный сход с требованиями призвать к ответу сити-менеджера Вячеслава Арчикова и объявить ему недоверие. Светлана посетила участкового инспектора и дала показания. «Вот так наша администрация борется с активными гражданами. Вместо реального решения проблем», — говорит она.